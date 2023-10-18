صدمة لمنتخب البرازيل والهلال.. إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

تلقى نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، اليوم الأربعاء، ضربة موجعة بإصابة نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن تعرض نجمه البرازيلي نيمار، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن من خلاله إصابة نيمار بالرباط الصليبي قائلًا: «أوضحت الفحوصات الطبية تعرض لاعب كبير آسيا، نيمار، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف».

وأضاف البيان: «ويجري نيمار عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية».

وكان نيمار أصيب في مباراة منتخب البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وغادر نيمار ملعب المباراة، باكيًا من شدة الإصابة، قبل أن تتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه الحالي مع الهلال ومنتخب بلاده.

وانضم نيمار إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليشارك معه في 5 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع مثله.