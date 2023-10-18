ظاهرة تحدث مرة في المليار.. امرأة تحمل مرتين خلال أسبوع

في ظاهرة طبية غريبة نادرة الحدوث، حملت امرأة من ولاية فيلادلفيا الأمريكية، مرتين خلال أسبوع واحد فقط.

حملت ديونا فليتشر، مرتين خلال أسبوع واحد، بعدما عانت من حالة تدعى الحمل الفائق، وهي حالة تبلغ نسبة حدوثها واحد في المليار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الحمل بالجنين الأول قبل 6 أيام من حمل المرأة بالتوأمين الآخرين، في حدث نادر للغاية، لم يحدث سوى حوالي 10 مرات في العالم كله.

يقول الطبيب المشرف على علاجها، إن ديونا كان لديها دورتين حيويتين متتاليتين أدت كل منهما إلى الحمل. ويحدث هذا عندما يطلق جسم المرأة بويضة خلال دورتها الأولى، ويتم تخصيب هذه البويضة بعد التلقيح من قبل الرجل وتتحول إلى جنين، ومن ثم يتم زرع الجنين في بطانة الرحم. وخلال الدورة الثانية، يحدث نفس الشيء، وينضم الجنين الجديد إلى الجنين الموجود سابقا في الرحم.

وقد ظهر في حالة فليتشر، أن الطفلين الأصغر سنا هما توأمان متطابقان. وبعد 6 أشهر من الحمل، انفجر كيس الماء لديها، وبقيت في الفراش لمدة شهرين تقريبا، قبل أن تنجب 3 إناث، وهن "دريم" التي حملت بها أولا، والتوأمان أماني وعنبر.