وزير الخارجية الموريتاني يدعو لاتخاذ موقف من التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية

قال وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، أن الفظائع التي يتعرض الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تفوق كل تصور.

وأكد ولد مرزوك، في كلمته اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أن العدوان المتواصل على المدنيين ومساكنهم ودور العبادة والمستشفيات والمدارس، في ظل حصار غاشم يمنع عن المواطنين الغذاء والوقود والماء، يفوق كل تصور.

ودعا الوزير الموريتاني لاتخاذ موقف سليم من التحديات الراهنة التي تواجهها قضية الأمة الإسلامية الأولى، القضية الفلسطينية.

وجدد التأكيد على موقف موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية الذي يؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي لهذه القضية يحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق حقه المشروع في السيادة والكرامة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.