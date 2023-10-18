ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو: جاهزون لمواجهة سموحة.. والزمالك يتطور مع المباريات

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ، ومدى استفادة الفريق من فترة التوقف الدولي، والاختلاف الذي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

وقال أوسوريو في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: "نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، وفترة التوقف الدولية الأخيرة كانت فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة بمنحهم إجازة لمدة يومين من التدريبات حتى يستطيعون مواصلة التدريبات بكل جدية".

وأضاف المدرب الكولومبي : "منذ أخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري، ونحن نفكر  كجهاز فني في مباراة سموحة، وهذه عادتنا أن نبدأ الاستعداد لأي مباراة فور أنتهاء أخر لقاء".

وتابع: "بالطبع نحتاج فترة للإعداد لأي مباراة، وهو ما يحدث حاليا، فالزمالك يملك لاعبين يتمتعون باحترافية كبيرة، وأعتقد أنهم أظهروا ذلك في أخر مباراتين".

وقال اوسوريو:"  ما جعل الأداء مختلف في أخر مباراتين وتحقيق الانتصار هى الروح القوية التي يمتلكها اللاعبون، فمن الصعب أن تجد فريقا يستطيع أن يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة أمام أرتا سولار، وأن نعود بالفوز على البنك الأهلي بعد تقدمهم بهدف ورغم النقص العددي نجحنا في تسجيل هدفين".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا : "هذا لا يحدث في فريق إلا إذا كان يمتلك روحا كبيرة بشخصية كبيرة، وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة".

ads
الكولومبي أوسوريو الزمالك سموحة أيمن مصطفى
ads