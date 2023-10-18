أوسوريو: جاهزون لمواجهة سموحة.. والزمالك يتطور مع المباريات

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ، ومدى استفادة الفريق من فترة التوقف الدولي، والاختلاف الذي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

وقال أوسوريو في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: "نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، وفترة التوقف الدولية الأخيرة كانت فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة بمنحهم إجازة لمدة يومين من التدريبات حتى يستطيعون مواصلة التدريبات بكل جدية".

وأضاف المدرب الكولومبي : "منذ أخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري، ونحن نفكر كجهاز فني في مباراة سموحة، وهذه عادتنا أن نبدأ الاستعداد لأي مباراة فور أنتهاء أخر لقاء".

وتابع: "بالطبع نحتاج فترة للإعداد لأي مباراة، وهو ما يحدث حاليا، فالزمالك يملك لاعبين يتمتعون باحترافية كبيرة، وأعتقد أنهم أظهروا ذلك في أخر مباراتين".

وقال اوسوريو:" ما جعل الأداء مختلف في أخر مباراتين وتحقيق الانتصار هى الروح القوية التي يمتلكها اللاعبون، فمن الصعب أن تجد فريقا يستطيع أن يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة أمام أرتا سولار، وأن نعود بالفوز على البنك الأهلي بعد تقدمهم بهدف ورغم النقص العددي نجحنا في تسجيل هدفين".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا : "هذا لا يحدث في فريق إلا إذا كان يمتلك روحا كبيرة بشخصية كبيرة، وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة".