رئيس وزراء الأردن: سنقف بكل قوة وثبات أمام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن لن يسمح وسيتصدى لأي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضهم، وقال "سنقف بكل قوة وثبات أمام هذه المحاولات والسيناريوهات".

وشدد رئيس الوزراء الأردني في كلمة خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة على أن مكان أبناء الشعب الفلسطيني على ترابهم الوطني سواء في غزة أو الضفة الغربية، "ورسالتنا بهذا الاتجاه كانت وستظل واضحة لكل من يعنيه الأمر؛ إننا نعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خط أحمر أردني وعربي دونه "خرط القتاد".

وقال الخصاونة، "نفخر في الأردن بأن موقفنا جميعا، وفي مقدمتنا الملك عبدالله الثاني وأبناء الشعب الأردني وبناته، متقدم على العالم بأسره في نصرة الأشقاء الفلسطينيين وإسنادهم، أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية".

وأضاف إن "مجزرة المستشفى المعمداني النكراء، يندى لها جبين كل من يملك ذرة من الإنسانية والضمير".

وأكد الخصاونة أن الأردن القوي المتماسك، بهذا الموقف المشرف، "الذي لا يختلف عليها اثنان في هذا البلد العظيم، والذي ما تأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية في مختلف المراحل والظروف هو الداعم والسند لأن تبقى فلسطين بإذن الله دوما قوية وصامدة".

وشدد على أن الحفاظ على هذه القوة والمنعة الداخلية وتعزيزها؛ سيمكن الأردن من المضي قدما في إسناد القضية الفلسطينية، وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدمتها الحق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة".

وتابع رئيس الوزراء الأردني: "إن صدى ألم الأشقاء والأهل في فلسطين وجراحهم وشهدائهم كلها تتردد في نفوس الأردنيين جميعا ووجدانهم وضمائرهم، وفي كل بيت أردني"، مؤكدا "نحن الأقرب إلى فلسطين وسنظل - كما يؤكد الملك على الدوام - ولن نقبل بأقل من وقف الاعتداءات عليها، ومحاسبة من قاموا بهذه الاعتداءات".

وأشار إلى أن مد أشقائنا الفلسطينيين بالإسناد حتى نيل حقوقهم المشروعة كاملة "ثابت أردني هاشمي لم يتغير ولن يتزعزع حتى يرث الله الأرض وما عليها"، مشيرا إلى مقولة الملك "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف"، ومؤكدا كلنا صف واحد خلف قيادته ومواقفه المتقدمة، يعضده فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ من أجل الوفاء بهذا العهد.

وأضاف الخصاونة: "وأهم من يعتقد أن مجزرة الأمس وغيرها، والحصار ومنع الغذاء والدواء عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ - على قسوتها وافتقارها إلى أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية وخرقها للقانون الدولي والإنساني - يمكن أن تكسر إرادة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وثباتهم وصمودهم على أرضهم وتضحياتهم الجسيمة لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة، مشددا "هذا لم يحدث في الماضي، ولن يحدث الآن، ولا في المستقبل ولا أبدا".

وأكد الخصاونة "متمسكون بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونذود عنها بالمهج والأرواح، والدفاع عنها ورعايتها، والتي ينهض بها الملك عبدالله الثاني بكل أمانة وشرف ومسؤولية واقتدار.

كما أكد أن الأردن لم ولن ندخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني العسكري الذي تشغله طواقم قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة في غزة، يواصل واجبه المشرف في تضميد جراح الأشقاء هناك وسيستمر بمواصلة هذه الخدمات.