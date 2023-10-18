عضوة بمجلس الشيوخ: المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين غير مسبوقة

قالت الدكتور سناء سليمان، عضوة بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع الطارئ لمجلس الشيوخ جاء بعد القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني، وقتل المئات من الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي.

وأضافت، خلال مداخلة في تغطية مباشرة على قناة "اون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن المجازر التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ضد قيم الإنسانية وغير مسبوقة، ومجلس الشيوخ يجتمع اليوم لإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن الموقف المصري كان حاسما منذ بداية الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عنه في أكثر من مناسبة، منوهة أن الرئيس أكد أن مصر لن تقبل بسيناريو تهجير الفلسطينيين.

وتابعت: أندد وأطالب المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره لوقف العدوان وإحلال السلام، موضحة أن الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ سيعبر من خلالها نواب مجلس الشيوخ عن آراءهم، ومطالباتهم لحل الأزمة.

وأردفت: "أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يراه مناسبا لحل القضية الفلسطينية بما لا يمس أمننا القومي، لأن أمننا القومي المصري خط أحمر لا نقبل المساس به".

وواصلت: "هناك توافق كامل حول الموقف المصري وتصريحات السيسي والخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس، ولا خلاف على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية".

