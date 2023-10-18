برلماني: إسرائيل تحاول إعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد

أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت وقفة احتجاجية وأعلنت تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ ما يراه مناسبا في ما يخص القضية الفلسطينية.

وعلق درويش خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الذي يرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن».

وأضاف عضو مجلس النواب أن الموقف الإسرائيلي الآن هو محاولة إعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد، وإعادة المشروع الصهيوني الذي ظل الغرب يتشدق به مرارا وتكرارا، منوها أنه شيء لا يجب السكوت عنه، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع أولاف شولتس رئيس وزراء ألمانيا.

وتابع: هناك العديد من المظاهرات والوقفات والحشد الشعبي في المحافظات والجامعات وقرب معبر رفح للتنديد بما يقوم به الكيان الإسرائيلي، ورسالة بأن الشعب يثق في القيادة السياسية في التعامل مع تلك القضية.



