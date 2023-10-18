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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تستنكر الغارة على مستشفى في غزة وتقدم تعازيها لشعب وحكومة فلسطين

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تشعر بالفزع إزاء القصف الذي استهدف المستشفى الأهلي في قطاع غزة، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة فلسطين.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة /تاس/ الروسية - "تشعر موسكو بصدمة عميقة. ونعرب عن تعازينا العميقة لأسر الضحايا وشعب وحكومة فلسطين".

وحثت الخارجية الروسية - مرة أخرى - الأطراف المتصارعة على وقف تصعيد "الأعمال العدائية دون تأخير واحترام القانون الإنساني الدولي"، مؤكدة - من جديد - موقف روسيا المبدئي بشأن عدم مقبولية العنف ضد المدنيين والضربات على المرافق الطبية أو أي مرافق أخرى للبنية التحتية المدنية.

كما أكدت ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من أجل تقديم الدعم، الذي تشتد الحاجة إليه لسكان غزة؛ بما في ذلك توصيل المواد الغذائية والأدوية والوقود، لإجلاء كل من يريد المغادرة، ومنع الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق.

وجاء في البيان: "نشير إلى أن محاولات تسييس هذه القضية غير مقبولة وغير مسؤولة، نعتقد أن مناقشة المبادرات ذات الصلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن تأخذ في الاعتبار قبل كل شيء مصالح الأشخاص المتأثرين بالنزاع".

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