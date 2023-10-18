اتحاد الكرة يوجه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة.

جاء إعلان اتحاد الكرة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

كان النادي الأهلي، أعلن الحداد لمدة 3 أيام، كما أعلن النادي المصري عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتضامن كذلك نادي الزمالك مع الشعب الفلسطيني بتغيير شعاره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.