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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المصريين الأحرار: كلمة السيسي تاريخية وسقطت فيها الأقنعة عن أطراف أزمة فلسطين

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن  كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تاريخية، وسقطت فيها الأقنعة عن أطراف أزمة فلسطين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها. 
 

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقا لن يتوانوا لبرهة في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظًا على مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجهود المخلصة من الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق على قطاع غزة، غايتها استئناف عملية السلام والتوافق على فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.

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حزب المصريين الاحرار كلمة الرئيس الدولة المصرية
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