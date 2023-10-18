الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب الصعيد. لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 21

وادى النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 21

العريش 27 20

رفح 27 21

رأس سدر 31 20

نخل 27 13

كاترين 24 12

الطور 28 23

طابا 29 20

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 28 19

السلوم 30 18

سيوة 30 15

رأس غارب 30 23

الغردقة 31 24

سفاجا 30 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 32 22

حلايب 28 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 29 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 30 17

سوهاج 31 19

قنا 31 19

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 37 24

الرياض 37 23

المنامة 35 29

أبوظبى 36 27

الدوحة 37 29

الكويت 36 23

دمشق 26 12

بيروت 27 22

عمان 24 13

القدس 24 15

غزة 27 20

بغداد 34 21

مسقط 33 28

صنعاء 27 10

الخرطوم 38 27

طرابلس 36 24

تونس 35 23

الجزائر 26 22

الرباط 27 18

نواكشوط 35 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 04

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 27 15

نيودلهى 30 20

جاكرتا 36 26

بكين 21 07

كوالالمبور 32 25

طوكيو 25 17

أثينا 22 15

روما 27 21

باريس 18 12

مدريد 17 11

برلين 09 05

لندن 18 13

مونتريال 17 11

موسكو 06 00

نيويورك 20 13

واشنطن 22 12

أديس أبابا 26 12