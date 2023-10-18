أوسوريو يبدأ دراسة سموحة استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة

بدأ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، اليوم الأربعاء، دراسة فريق سموحة السكندري، وذلك قبل مواجهة الفريقين السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

عاد أوسوريو للقاهرة صباح اليوم الأربعاء قادما من انجلترا وقاد تدريب الزمالك اليوم،ثم تسلم جميع التسجيلات الخاصة بفريق سموحة لدراستها جيدا .

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .