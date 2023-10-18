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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يبدأ دراسة سموحة استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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بدأ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، اليوم الأربعاء،  دراسة فريق سموحة السكندري، وذلك قبل مواجهة الفريقين السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

عاد أوسوريو للقاهرة صباح اليوم الأربعاء قادما من انجلترا وقاد تدريب الزمالك اليوم،ثم تسلم جميع التسجيلات الخاصة بفريق سموحة لدراستها جيدا .

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز . 

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .

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أوسوريو الزمالك سموحة السكندري أيمن مصطفى
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