طبيب: الإكثار من تناول البصل والثوم لن يجلب الكثير من الفوائد كما هو متوقع

قال أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور إيغور ألينتوف، إن الإكثار من تناول البصل والثوم في فصل الخريف لن يأتي بمزيد من الفوائد كما يعتقد البعض، برغم أنهما يحتويان على فوائد.

وأضاف “ألينتوف”، أنه يجب أن يكون النظام الغذائي في الخريف متنوعًا ويحتوي على كمية كافية من الخضراوات والمواد المغذية كباقي فصول السنة، حيث يمكن فقط إضافة فيتامين “دي” تحت إشراف طبيب لأن ضوء الشمس يقل في الخريف، وكقاعدة عامة، لا حاجة للإضافات الأخرى، لأن هدف الإعلان عن أهمية الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية هو تسويقي ولا علاقة له بالطب".

وأوضح أن "النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات الورقية والمكسرات والبقوليات، غير أن الإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف (وفق قول الأمهات والجدات) لن يجلب الكثير من الفوائد، ولا يمكن أن تكون خصائصهما المضادة للميكروبات فعالة إلا إذا أكل الشخص منهما كمية كبيرة دفعة واحدة، وهو أمر لا داعي له، قائلا: البصل والثوم مجرد توابل جيدة أو مكملات ليس إلا.

وتابع: أما بالنسبة للأفوكادو والكينوا مثلًا، فإن إضافة هذه المنتجات المفيدة للصحة يوميًا تكون لها نتائج صحية عامة وليست حصرية.

وأضاف قائلًا: يمكن تحقيق تأثير مماثل لها بتناول المنتجات التقليدية (الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات الطازجة)، ما يوفر التنوع الضروري من العناصر الغذائية في الجسم"، مشددًا على أنه يجب اختيار اللحوم ذات المحتوى الأقل من الدهون كالديك الرومي والدجاج والأرانب. لكن من الأفضل تقليل لحم الضأن في النظام الغذائي، لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمض البوليك الذي يؤثر بأمراض المفاصل والكلى والأوعية الدموية.

في حين خلص إلى القول إنه من الأفضل استبدال اللحوم بالأسماك مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية.