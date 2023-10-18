النقابات المهنية تنتفض من أجل فلسطين... فضح أكاذيب الإعلام الغربي المضللة وتبرعات نقدية وقوافل طبية

تحركت النقابات المهنية المصرية في خطوات لدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته الأخيرة على أرضه، التي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري.

وصممت النقابات المهنية أن يكون موقفها واضح وصريح ومن خلال خطوات فعلية على أرض الواقع.

فضح أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

كان أهم تحرك قامت به نقابة الصحفيين هو عمل لجنة لفضح أكاذيب الإعلام الغربي والذي يدعم رواية المحتل ويصوره في هيئة الضحية وليس المعتدي، بحسب تصريحات لخالد البلشي نقيب الصحفيين في مؤتمر عقده الإثنين الماضي لفضح أكاذيب وسائل الإعلام.

وتابع البلشي قائلا: إنه خلال الفترة الماضية ومع بداية العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، لوحظ وجهًا آخر لكل القيم التي كانت تتردد في أوقات سابقة وإنكارًا للحقيقة، مؤكدًا أن رسالة نقابة الصحفيين هي الدفاع عن الحقيقة.

واستطرد: تابعت النقابة الحياز الصارخ الذي يتبعه الإعلام الغربي ضد الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي ورصدت النقابة بشديد الأسف تبدد مبدأ الحياد من القنوات الأوروبية وتتبنى رواية الاحتلال للأحداث وتضييق الفرص على الضحية الفلسطيني في الإعلام.

وتابع: مارس الإعلام الغربي تضليلًا فيما يخص حق إسرائيل في الوجود، رغم أنه يخنق شعب فلسطين من ٧٥ عامًا، ورصدنا في الحرب الحالية تنافسًا بين وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية في تغليب رواية المحتل بعيدًا عن حق الفلسطينيين.

الصحفيين تدين الهجمة الأخيرة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية أمس، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

الصحفيين تجمع الشمل

دعا مجلس نقابة الصحفيين نقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم ويطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

كما وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

كما أعلن أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء غدا لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرا لإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.



رفض التهجير

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

الصحفيين تتبرع بـ١٠٠ألف جنيه

أعلن علن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.

وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

نقابة المحامين تعلن الحداد على شهداء مستشفي المعمداني بغزة

أعلنت نقابة المحامين، حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس، والإدارات التابعة لها، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الحداد إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل.



الأطباء تدين مجزرة المستشفى

أكدت نقابة أطباء مصر أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتمامتها.

من ناحيته أدان نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، بأشد العبارات، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي، مجزرة جديدة بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأكد عبد الحي في بيان له اليوم، أن قصف المستشفيات جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي وقادة الدول العربية ودول العالم أجمع، بالتدخل الفوري لوقف المجازر والانتهاكات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة التدخل أيضا للضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية من أدوية وغذاء لقطاع غزة المحاصر.

وجدد نقيب أطباء مصر، دعمه ومجلس النقابة العامة للأطباء، لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الإحتلال الإسرائيلي المتكررة.

فتح باب التبرع والتطوع للاطباء

كما أعلن عبد الحي، كان قد أعلن أمس عن فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من جميع التخصصات الطبية المختلفة، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح.

وأكد عبد الحي في بيان له اليوم، فتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم مجلس النقابة بكامل تشكيله الجديد، للشعب الفلسطيني، وحقه فى الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة، ضد الاعتداءات التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي.



المهندسين.. تدعم الشعب الفلسطيني



وشدد طارق النبراوي نقيب المهندسين، فى رسالته إلي السفير الفلسطيني دياب اللوح الذي زار نقابة الصحفيين اليوم، على دعمه المطلق للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب في أرضه.

كما أكد ان وفدا من نقابة المهندسين سيشارك في الوقفة التضامنية التي ستقام اليوم في الساعة الخامسة. جاء ذلك عقب تعذر مشاركة النبراوي في الوقفة لاصابته في حادثة سير منذ عدة أيام، وتحت الملاحظة الطبية.

وأدان “النبراوي” في بيان له اليوم، المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، مما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.

وتابع: ان هذا الهجوم الدموي واستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي هي جريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي لهذا الاحتلال الصهيوني.

