بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر النادي بالجزيرة، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في الدوري الإفريقي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقي في نسخته الأولى.

قائمة الأهلي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.

واختتم فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها جوانب فنية وخططية خاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المهاجم الفرنسي موديست من قائمة الأهلي التي تسافر بعد قليل إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب خلال الساعات الماضية.

كما استبعد “كولر” كريم فؤاد وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية.