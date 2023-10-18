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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة لفظيا وإلقاء كوب قهوة على ملابسها بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

وبالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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