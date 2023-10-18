جامعة القناة تواصل عقد ورش العمل التعريفية بجائزة التميز الحكومي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بتدريب الكوادر البشريه بها لتحقيق التطوير والتميز وخلق فكراً قيادياً إيجابياً لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجوده والتميز وتجديد العمليات والنظم الإدارية القائمة بإستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والإستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وفي إطار سعي جامعة قناة السويس لتأهيل سفراء التميز تواصل الجامعة عقد ورش العمل التعريفة بمنظومة التميز الحكومى والتعريف بجوائز التميز الداخلى على مستوى الجامعه.

وحرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على تواجده بمركز تنميه الموارد البشرية بالجامعة لحضور ورش العمل التدريبية للسادة سفراء التميز الممثلين للكليات المختلفة بالجامعة والتى تعقد على مدار يومى 17و 18 اكتوبر الجاري ، موضحا أن هذه الورش تعقد لرفع درجة جاهزية الجامعة، واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" بهدف تعزيز روح التنافس لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة الدولة المصرية.

قام بالتدريب كل من الدكتور حازم شرف الدين ، و الدكتورة إسراء حسنى ممثلي إداره الجائزة بوزارة التخطيط للتعريف بالجوائز المقدمة ومعاييرها وكيفية صياغتها استنادا إلى سمات التميز بكل كلية مع ربطها بالخطة الإستراتيجية وخطتها التنفيذية لكل كلية مع ممارسة صياغة القدرات للمعايير العشر ، واستخدام مؤشرات أداء و مقاييس الرضا المتناسبه مع القدرة وإستغلال دليل المؤشرات الصادر عن الجائزة وكيفية الربط ما بين الإجراءات التي تتم بالكليات مع المحاور المختلفه لرؤية مصر 2030 و معايير تقييم الجائزة و شروط الفوز بها وآليه العمل المتبعه لصياغة كلف الترشح والإطار الزمنى للتقدم للجائزة والاعلان عن الفايزين بها.