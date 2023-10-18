"الأزهر" تحصل على تقييم التميز الأكاديمي من مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات

حصلت جامعة الأزهر على تصنيف التميز الأكاديمي من مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات، بتقدير جيد جدا وهي شهادة تقييم للجامعات في الامتياز الأكاديمي الدولي.

صرح بذلك الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن ذلك جاء في الاحتفالية التي تم تنظيمها لتكريم جامعة الازهر خلال فعاليات مؤتمر QS للجامعات العربية بمملكة البحرين العربية الشقيقة بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين والذي تناول موضوعات مهمة شملت إصلاح نماذج التعليم التقليدية: استراتيجيات التحول للقرن الحادي والعشرين والاستفادة من التكنولوجيا لتمكين نقلة نوعية في الممارسات التعليمية.

وقام مستر كوكريل، أحد مؤسسي تصنيف Quacquarelli Symonds (QS) العالمي ووزير التعليم ورئيس مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، بتسليم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر شهادة التميز، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشافعي عضو مكتب التميز الدولي بالجامعة.

جدير بالذكر أن شهادة التميز الاكاديمي للعام الحالي لم تحصل عليها سوى جامعتين عربيتين فقط هذا العام منهما جامعة الأزهر هذا وقد استمر جمع وتحليل بيانات التقييم بمعرفة مؤسسة تصنيف الجامعات العالمية QS لمدة عام، وقد اعتمدت QS عدة معايير تضمنت جودة التدريس، وجودة التوظيف والخريجين، وبيئة التعليم والتعلم ،وتدويل الجامعة، والتنوع داخل الجامعة، ودعم الابتكار، وتصنيف الموضوعات العلمية والجودة البحثية للجامعة.