ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة11897 طن تشمل : 1597 طن جبس معبأ و 4073 طن رمل و 1945 طن ملح معبأ و 609 طن سماد معبأ و 1950 طن مولاس و 1723 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل : 7249 طن حديد و 3095 طن خردة و 1967 طن ابلاكاش و 27500 طن ذرة و 6600 طن سكر و 11495 طن قمح و 2750 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52965 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416691 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4626 شاحنة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل : 7249 طن حديد و 3095 طن خردة و 1967 طن ابلاكاش و 27500 طن ذرة و 6600 طن سكر و 11495 طن قمح و 2750 طن بضائع متنوعة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة السفن و الحاويات.

وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً .