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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"حماة الوطن": ندين قصف مستشفى المعمدانى.. ونطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف المجازر فى غزة

الامين العام لحزب
الامين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة
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أدان اللواء صلاح المعداوى الامين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ما قام به الجيش الاسرائيلى من قصف غادر لمستشفى المعمدانى فى غزة أمس، وذلك مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من الابرياء، معتبرا ذلك جريمة وحشية ضد حقوق الانسان والاطفال الابرياء العزل .

وقال المعداوى إن هذه جريمة حرب تضاف الى سلسلة الجرائم الاسرائيلية تجاة الشعب الفلسطينى والتى تضرب بكل المواثيق والقوانين الدولية والمبادئ الانسانية عرض الحائط وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولى.

وطالب الامين العام لحزب حماة الوطن بالقاهرة كل عقلاء العالم والمجتمع الدولى بكل هيئاته ومنظماته الدولية بسرعة التدخل الفورى لوقف كافة أشكال العدوان والمجازر الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى ومؤسساته ومنشاته المدنية ، وشدد على ضرورة وضع حد للعقاب الذى يمارسه العدو الاسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى.

وثمن اللواء المعداوى ما يقوم به حزب حماة الوطن من مختلف  الجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني، والدعوة لتحرك دولى نادى به زعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى ولعقد قمة دولية والتي من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وحل الأزمة.

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حماة الوطن قصف مستشفي المعمداني
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