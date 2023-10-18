وزارة الثقافة تُعلن تعليق كل أنشطتها حدادًا على أرواح ضحايا غزة

أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كل أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي القرار تأكيدًا على ما أعلنه الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام قررت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تأجيل إقامة العرض المسرحى الغنائي استديو 46 والذى كان من المقرر عرضه اليوم على خشبة مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش لموعد لاحق.