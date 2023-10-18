وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل شردت حوالي مليون فلسطيني في أسبوع واحد

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن آلة الحرب الإسرائيلية قد قتلت أكثر من 1300 طفل أي أنه يتم قتل طفل فلسطيني كل 15 دقيقة، وأدى القصف الهمجي والعشوائي لإسرائيل لقتل أكثر من 3 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألف أخرين، فيما لا يزال حوالي 1500 فلسطيني على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف "المالكي" في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شردت حوالي مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع وحرمان وقتل أولائك الذين هجرتهم من بيوتهم على مرأى ومسمع العالم ولا يراودنا الشك أن هذه الأعمال البشعة ستسجل في التاريخ كفشل ذريع للإنسانية وبأبعاد لا توصف.

وتابع: "ما يؤلمنا أكثر هو حقيقة أنه كان من الممكن منع كل هذه المأساة".