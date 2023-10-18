برلماني: ندعم القيادة السياسية في قراراتها لحماية الأمن القومي المصري

أعلن النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية وتحركات الرئيس السيسي في ملف القضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات الوحشية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين.

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، قائلا نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون به.

ورفض النائب محمد الجبلاوي ما يحدث بالأراضي الفلسطينية تجاه الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن ما يحدث هو إبادة للشعب الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأضاف الجبلاوي أن ما حدث بمستشفى المعمداني بغزة ما هو إلا مجزرة إنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال لدفع الفلسطينين للتهجير إلى مصر، موضحا ندعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم ولكن ليس على حساب تصفية القضية، قائلا لن نقبل بالتهجير حتي إذا كلفنا الأمر الخروج إلى الشوارع وافتراش الطرق بالأيام.

