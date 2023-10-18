السودان يدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بغزة

أدانت حكومة جمهورية السودان بأقوى العبارات المجزرة البشرية الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة البارحة بقصفها مستشفى المعمداني بقطاع غزة مما نتج عنه استشهاد عدة مئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأربعاء، أن حكومة السودان تدين قصف المناطق المأهولة بالسكان واستخدام سلاح الحصار والتجويع والإعاقة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية لإجبار المواطنين على الخروج والجلاء من منازلهم.

وأكدت حكومة السودان أن هذه المجزرة البشعة تمثل جريمة مكتملة ضد الإنسانية، وهي نتيجة لصمت وتواطؤ الأطراف الدولية الغربية في هذه الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ودعت حكومة جمهورية السودان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة عليه.