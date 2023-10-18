وزير الخارجية الإيراني يطالب الدول الإسلامية بفرض حظر نفطي على إسرائيل وسحب السفراء

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني".

وشدد وزير الخارجية الإيراني، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، على ضرورة "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".

يأتي ذلك بعد الغارة الإسرائيلية الوحشية التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة ما يقرب من ألف فلسطيني.

وتسببت الجريمة الإسرائيلية، في غضب كبير في الدول العربية والإسلامية، وألغت الأردن بتنسيق مع مصر وفلسطين القمة التي كان مقرر لها أن تنعقد اليوم في عمان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الفلسطيني محمود عباس، والأمريكي جو بايدن.