وزير التعليم يصل السويس لافتتاح توسعات جديدة بالمدارس

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إلى محافظة السويس،اليوم الاربعاء ، لافتتاح توسعات بعدد من مدارس المحافظة فى مختلف احياءها الخمسة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب وخفض الكثافة العددية في الفصول بالضواحي السكنية التي تشهدها المدارس.

واستقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وزير التربية والتعليم ، بمبنى الديوان العام ، بحضور عدد من القيادات الوزارة، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام.

وناقش اللواء صقر والدكتور رضا حجازى، عدد من الموضوعات التى تخص العملية التعليمية داخل المحافظة ومنها فتح فصول جديدة لمرحلة رياض أطفال لسد الحالى الموجود بعدد من المدارس.

ومن المقرر ان يفتتح وزير التعليم ، مبنى جديد بمدرسة الشهيد فاضل سالم وتوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمى، وسيقوم الوزير بافتتاح مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الاساسى .

كما يفتتح الدكتور رضا حجازى توسعات بمدرسة سيد ابو الرجال و تفقد اعمال انشاء مدارس النيل الدولية.