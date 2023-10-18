تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار الملحوظ على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023؛ في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بداية اليوم حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في ميد بنك.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

فيما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ثبت الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

و استقر الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.