سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع، متأثرة بالاحداث الجارية في فلسطين، والتى أثرت بشكل كبير علي سوق الذهب العالمية، حيث استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في مصر تعاملاتها عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت ثباتا على الهبوط بختام تعاملاتها في محلات الصاغة المختلفة وعلى مستوي الأعيرة الذهبية المتنوعة.

سجل جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا و اقبالا بين المصريين ) نحو 2441 جنيه للبيع و 2462 جنيه للشراء

سجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2663 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2451 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لحوالي 1997 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

و استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 1553 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

و وصل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا بشكل ملحوظ بقيمة تزيد على 300 جنيه عن بداية اسعار الامس ، ليسجل اليوم نحو 18,560 جنيها للبيع ، مقابل 18,880 جنيها للشراء

و بلغ سعر أوقية الذهب ( و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب) نحو 82.815 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.86 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراءنحو 2340 جنيها

و يختلف سعر المشغولات الذهبية المصنعية، و الدمغة ، و التي تختلف قيمتها من تاجر لاخر و من منطقة لاخري و كذلك باختلاف المحافظة ، و يتراوح سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

كما يختلف سعر المصنعية علي السبائك ، و عند حساب سعر المصنعية على السبائك فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات، وفي حال الذهب المستعمل يكون سعر المصنعية بدءا من 20 جنيها فقط.

و عن اسعار الذهب في البورصات العالمية ، نجد انه ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا و المستمر منذ ايام ، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,922.61 بعد 1912 دولار أمس، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام .

و بالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الاخري في السوق العالمية سعر الفضة 22.5 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.61% فيما سجل سعر النحاس 3.5921 دولاراً ، بنسبة ارتفاع 0.36% و سجل سعر طن الصلب 3589 يوان صيني، بنسبة انخفاض 0.08%.

كما سجل سعر البلاتنيوم 875.70 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.60% و شهد سعر التيتانيوم استقراراً اليوم بسعر 6 دولارات للكيلو جرام.