‏نقيب المحامين المصريين يندد بمجزرة «المعمداني» في غزة.. ويحذر من انفلات الأوضاع

‏صرح عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن ما حدث من عدوان على مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 600 شهيد وإصابة المئات يُعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الانسانية وجريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الانسان.



وشدد نقيب المحامين، في بيان له، أنه من العار على المجتمع الدولي والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إدانة للجميع على الإطلاق لن يغفرها التاريخ لأحد.



وحذر النقيب العام للمحامين، أن هناك حالة فوضى ستقع على العالم كله إن لم يُسارع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذي تخطي كل الحدود، مشددا على محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرضهم ومن شجع على ذلك ستكون أقل ما يمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط بل لتهدئة الرأي العام من ردود أفعال لا يحمد عقباها.

واختتم: «قد أعذر من أنذر ولن يضيع الدم الفلسطيني هباءً. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».