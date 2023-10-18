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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

باكستان: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت باكستان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي، أن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

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