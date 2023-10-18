منتخب إنجلترا ينتقم من إيطاليا ويتأهل لنهائيات يورو 2024

حسم منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء، تأهله رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد فوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي، في قمة مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

بهذا الفوز، تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائيات يورو 2024، الذي يقام في ألمانيا العام المقبل، لينتقم من منتخب إيطاليا، بعد الخسارة منه في نهائي يورو 2020.

كتب منتخب الأسود الثلاثة، أول فوز له على أرضه أمام إيطاليا منذ 1977، وذلك بعدما كرر فوزه على منتخب الأزوري ذهابًا وإيابًا في تصفيات يورو 2024.

نجح جيانلوكا سكاماكا في وضع منتخب إيطاليا في المقدمة في الدقيقة 15 من صناعة جيوفاني دي لورينزو.

واستطاع هاري كين إدراك هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، تسبب بها نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينجهام.

وفي الدقيقة 57، أحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي من صناعة بيلينجهام، الذي منح راشفورد تمريرة في منطقة الجزاء، قبل أن يسجل كرة قوية في شباك الحارس الإيطالي دوناروما.

واختتم هاري كين الثلاثية في الدقيقة 77، بعدما توغل في منطقة جزاء منتخب إيطاليا قبل أن يضع الكرة في الشباك، ليصل إلى هدفه الـ61 مع منتخب بلاده، كما أصبح أكثر لاعب يسجل مع منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي برصيد 24 هدف.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب إيطاليا عند 10 نقاط في المركز الثالث، لكنه يتبقى له مباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا.