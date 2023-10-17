رسميًا.. دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي في هذا الموعد

حدد أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء، موعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وأعلن دي ماريا اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين، عقب بطولة كوبا أمريكا المقبلة في عام 2024.

وستكون بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخيرة للنجم الأرجنتيني، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل المدرب ليونيل سكالوني، كما إنه أسهم بشكل كبير في حصول منتخب راقصي التانجو على بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب فرنسا.

وقال دي ماريا (35 عامًا) في برنامج «تودو باسا» الأرجنتيني: «لقد انتهى كل شيء سأترك منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا 2024».

وأضاف: «أعطاني بنفيكا كل شيء والفرصة للعب مع الأرجنتين الآن، سأفعل كل شيء لأكون هناك في كوبا أمريكا».

وتابع دي ماريا: «فعلت كل شيء مع ليونيل ميسي، الشيء الوحيد الذي كنت افتقده مع ميسي هو اللعب والتدرب معه بشكل يومي، وهذا تحقق باللعب معًا في باريس سان جيرمان، رؤيته ثلاثة أو أربعة أيام في المنتخب ليس مثل اللعب معه يوميًا».

واختتم بطل العالم 2022 حديثه قائلًا: "مستقبلي مع بنفيكا؟ العودة لبنفيكا كانت في رأسي دائما وأيضا لروزاريو سنترال».

توج دي ماريا بمونديال 2022 مع منتخب الأرجنتين وكوبا أمريكا 2020-2021، مسجلًا في المباراتين النهائيتين لكلا البطولتين.