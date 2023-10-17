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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة إنجلترا وإيطاليا

مباراة منتخب إنجلترا
مباراة منتخب إنجلترا ضد إيطاليا
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حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا ضد إيطاليا بهدف لمثله، التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في قمة منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

نجح جيانلوكا سكاماكا في وضع منتخب إيطاليا في المقدمة في الدقيقة 15 من صناعة جيوفاني دي لورينزو.

واستطاع هاري كين إدراك هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، تسبب بها نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينجهام.

يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة، فيما يأتي منتخب إيطاليا في وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط، متساويًا مع منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث.

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