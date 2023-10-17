عميد الطب البيطري الأسبق: اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن نسبة البروتين في اللحوم البيضاء للدواجن تقدر بـ27%، وفي الرومي تصل لـ29%، وهذه النسبة كبيرة للغاية.

وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الأجيال القديمة تميل إلى تناول اللحوم الحمراء عن اللحوم البيضاء، أما الأجيال الجديدة فتميل بشكل كبير إلى اللحوم البيضاء لأن هناك الكثير من المنتجات التي تعتمد على اللحوم البيضاء عكس اللحوم الحمراء.

ولفت إلى أن تناول اللحوم البيضاء مثل الدواجن والرومي مهم للغاية، لأنها تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية والنقرس، عكس اللحوم الحمراء تمامًا.



