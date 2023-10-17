اقرأ غدا في "البوابة".. فلسطين تنزف ولن تموت

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فلسطين تنزف ولن تموت

السيسي يبحث تطوات التصعيد في غزة مع رئيسي وزراء اليابان وإسبانيا

4 أيام متبقية على نفاد مخزون الطعام بالقطاع

2000 جندي أمريكي يرسلهم البنتاجون في حالة تأهب دعمًا للاحتلال

قمة عمان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ومحمود عباس وبايدن لبحث عدم توسع الحرب

كولومبيا تسجل موقفين في مرمى العالم لصالح القضية الفلسطينية

بضغط أمريكي.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار

الأونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل القطاع بعد نفاد مياه الشرب