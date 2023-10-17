ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. فلسطين تنزف ولن تموت

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فلسطين تنزف ولن تموت
السيسي يبحث تطوات التصعيد في غزة مع رئيسي وزراء اليابان وإسبانيا
4 أيام متبقية على نفاد مخزون الطعام بالقطاع
2000 جندي أمريكي يرسلهم البنتاجون في حالة تأهب دعمًا للاحتلال
قمة عمان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ومحمود عباس وبايدن لبحث عدم توسع الحرب
كولومبيا تسجل موقفين في مرمى العالم لصالح القضية الفلسطينية
بضغط أمريكي.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار
الأونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل القطاع بعد نفاد مياه الشرب

ads
فلسطين السيسي كولومبيا
ads