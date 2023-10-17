وزير التنمية المحلية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بإيتاى البارود.. صور

افتتح اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة معرضاً للسلع الغذائية بمدينة إيتاى البارود، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين و في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين.

تفقد وزير التنمية المحلية ونائب المحافظ، أجنحة المعرض الذى يضم مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

خلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا الى ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

كما وجه اللواء هشام آمنة بتخفيض اسعار بعض السلع لتكون فى متناول الجميع ، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق ، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية،

واشارت الى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.