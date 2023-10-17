محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التجميل وإحلال خطوط مياه الشرب

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بتفقد الأعمال الجارية بمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، وأيضاً متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى ، وكذا مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر .

وأثناء جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى المحافظ توجيهاته بالإسراع فى تجميل مدخل مركز مجدى يعقوب ، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى ، مكلفاً بالإسراع بنهو مشروع الإحلال والتجديد بشارع كسر الحجر بطول 4 كم، وبتكلفة 54 مليون جنيه بدءاً من المنطقة المواجهة لمكتبة مصر العامة بميدان العقاد وحتى مركز الدكتور مجدى يعقوب، مع نهو 3 ساحات إنتظار أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات إنتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية ، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج .

فيما شدد أشرف عطية على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واليافطات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين .

وأثناء جولته التفقدية وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة .

IMG-20231017-WA0004

IMG-20231017-WA0003

IMG-20231017-WA0002