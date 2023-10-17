ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 عناصر إجرامية شديد الخطورة بالشرقية عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بمحافظة الدقهلية - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ما بين "شروع فى قتل – مخدرات وسلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية" ، ومحكوم عليهم فى قضايا أبرزها "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات" بالسجن المؤبد من المتجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كميات من مخدرى الهيروين والآيس – 200 قرص مخدر، وكذا ضبط سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية – 4 ميزان حساس.  


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ads
العناصر الإجرامية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة
ads