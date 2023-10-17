بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية للأمم المتحدة يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدا من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر، والدكتور محمد يعقوب- نائب ممثل المنظمة والدكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة خلال زيارتهم لمركز بحوث الصحراء لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن تلك الزيارة تأتى في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع .

وأضاف أن تلك الزيارة هي استكمال لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية كذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

من جانبه أوضح الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطة رأس سدر أن زيارة المحطة تأتى للاستفاده من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء مضيفا إن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء وأعرب عن سعادتهم باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية .