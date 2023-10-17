بدء دورة زراعة القمح بكفر الشيخ

أجرى الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، جولة إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير ويرافقه لجنة من الإدارة والدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعه بكفر الشيخ.

شملت الجولة تنظيم التجهيز لزراعة القمح و تطبيق الدورة الزراعية وتعريف الحاضرين بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدوره الزراعية.

كما تم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسئولى وزاره البيئة .

وتابع "عيسى" أيضا منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافر الأسمدة والتقاوى فى الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزارعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والإرشاد الزراعى للممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية

كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الأرز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.