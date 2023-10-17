أورنچ مصر تطلق برنامجًا مجانيًا لتدريب وتأهيل الخريجين للعمل في قطاع التكنولوجيا

وقعت أورنچ مصر اتفاقية شراكة مع شركة "RoboGarden" وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق نموذج التشغيل التجريبي المجاني لبرنامج "Learn to Earn”، بهدف تدريب وتأهيل الخريجين المصريين للعمل في قطاع التكنولوجيا.

ويستهدف البرنامج الذي تتحمل اورنچ مصر تمويل تكاليفه مع شركة "RoboGarden"، تزويد الخريجين المصريين ممن لا يمتلكون خلفية تعليمية تقنية، بالقدرات والمهارات الرقمية اللازمة للعمل في القطاعات التكنولوجية الواعدة مثل تطوير مواقع الويب والتكويد والبرمجة.

ويتضمن البرنامج شهادات معتمدة من جامعة Calgary الكندية ويتيح الوصول المجاني إلى منصة RoboGarden، والتواصل مع المدربين المحترفين في كندا فضلا عن المشاركة في ورش عمل مهنية مع المتخصصين.

وتنطلق المرحلة التجريبية من هذه المبادرة الطموحة عبر اختيار 100 خريج من خلال غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أن يتاح التقديم لكافة الخريجين من جميع المحافظات المصرية لضمان توفير فرص متكافئة للجميع.

أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة أورنچ مصر"أن المشروع يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لشركة أورنچ والتي تستهدف دوما تصميم مبادرات مبتكرة تعمل على تنمية المجتمع وتعزيز قدراته وفي نفس الوقت مساندة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوفر في هذه المبادرة التي تعزز إمكانية الشباب المصري وتفتح أمامه أبواب التطور الذاتي والعمل المستقل".

ومن جانبها أضافت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة RoboGarden مصر، “أن هذا البرنامج يهدف الى تنمية المهارات الرقمية للشباب عن طريق تدريب تقني متخصص لبناء الكوادر الرقمية وربطهم بمتطلبات سوق العمل لتحقيق حلم مصر في زيادة صادراتها من الحلول والبرمجيات والخدمات الرقمية للأسواق الخارجية".

يذكر أن RoboGarden هي منصة رائدة على مستوى العالم معتمدة من قبل أكثر من 600 ألف متعلم عالميًا من جميع المراحل السنية وتشجع مفهوم البرمجة لتعزيز ريادة الأعمال، وتعمل على مساعدة الفئات غير المستخدمة للتكنولوجيا من مختلف الأعمار على الانتقال إلى عصر المهارات الرقمية الجديد.