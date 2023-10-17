المطران عطا الله حنا: نناشد المرجعيات الروحية باتخاذ مواقف رافضة للعدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، نداء حارا إلى كافة المرجعيات الدينية في عالمنا وخاصة تلك التي لها تأثير عالمي بضرورة أن تكون هناك مواقف واضحة تجاه ما يحدث في أرضنا المقدسة.

وقال رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، يجب رفض ما يتعرض له أهلنا في غزة فمنذ عشرة ايام وغزة تدك بالصواريخ في اطار سياسة عقاب جماعي تستهدف الابرياء من ابناء شعبنا ناهيك عن الدمار الشامل ومنع دخول المعونات والمواد الضرورية لمن يحتاجون الى اغاثة .

وأضاف “حنا” اننا نتمنى من المرجعيات الدينية في عالمنا ان تكون صوتا صارخا في برية هذا العالم باسم المظلومين والمتألمين والمعذبين واليتامى والجرحى وخاصة في غزة المنكوبة التي تزداد فيها المعاناة يوما بعد يوم .

وتابع “حنا” : نقف الى جانب كل مبادرة وعمل يهدف الى الوصول الى وقف اطلاق النار فكفانا دماء ودمارا وخرابا واهلنا في غزة يعانون ويتألمون ويستصرخون الضمائر الحية في كل مكان ، ونقف الى جانب اهلنا في غزة وندعو لكي يتوقف هذا العدوان وبأسرع وقت ممكن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير بأننا نرفض الحروب كلها ونرفض ثقافة العنف والقتل لانها تتنافى مع ادبياتنا وقيمنا الانسانية والروحية .

واستطرد “حنا” : نصلي في هذا اليوم ومع كل الذين يشاركوننا يوم الصلاة هذا من اجل شعبنا المكلوم والمعذب في غزة ومن اجل كل انسان متألم ومعذب فحيثما هناك انسان متألم نحن معه .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، نناشد المؤسسات الحقوقية والمنظمات الاممية والانسانية من اجل تبذل جهود اكبر وقفا لهذا العدوان ومن اجل ان تصل الاغاثة المطلوبة اليوم وبشكل سريع الى اهلنا المنكوبين في القطاع .