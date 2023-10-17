ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج جبن رومي بالحشرات في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة موسعة، اليوم الثلاثاء، لرصد ومداهمة مصانع "بير السلم"، غير المرخصة، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص يدير مصنع مغمور داخل أحد المنازل المهجورة بدائرة حي الجنوب - لتصنيع الجبن الرومي - بالكشف تبين أنه غير مرخص وبداخله قوالب ومكابس خاصة بالتصنيع يكسوها الحشرات، كما جرى ضبط 30 قالب جبنة رومي زنة القالب 10 كيلو جرام بإجمالي 300 كيلوجرام ينبعث منها روائح كريهة، و3 طن ملح خشن فاسد ومجهول المصدر مستخدم في التصنيع.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.