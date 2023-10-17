ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غدًا.. قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان

عاجل.. قمة أمريكية
عاجل.. قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا.

وأوضحت مصادر أنه من المقرر أن تناقش القمة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

ads
قمة أمريكية مصرية أردنية عمان القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة
ads