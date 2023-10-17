صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل مع الهلال الأحمر المصري لإيصال "حقائب الكرامة" إلى غزة

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا في مصر، مع الهلال الأحمر المصري على توصيل "حقائب الكرامة" التي تحتوي على الأغراض الأساسية للنساء والفتيات في قطاع غزة.

وذكرت سفارة سويسرا بالقاهرة، اليوم، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يضم صوته لدعوات الأمم المتحدة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

وأشارت إلى أن الصندوق قد أطلق نداء عاجلا للحصول على تمويل بقيمة 6.9 مليون دولار؛ لتلبية المتطلبات الأكثر إلحاحا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في غزة والضفة الغربية.​