الكشف على 726 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية البعالوة بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، قافلة طبية علاجية بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية النائب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وذلك وفقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المهندس "أحمد عثمان"، أن الهدف من القافلة الطبية العلاجية، هو الوصول لأكبر عدد من الأهالي الأكثر احتياجاََ في قرى محافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة.

كما أكد المهندس أحمد عثمان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاََ.

وأجرت القافلة الكشف الطبي على 726 مريضًا إجمالي المترددين في اليوم الأول بجميع التخصصات، والتي تضم 9 تخصصات مختلفة، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة.

واستقبلت القافلة عدداً 321 بعيادة الباطنة، وعدد 47 حالة بعيادة الجراحة، و23 بعيادة المسالك البولية، وعدد 164 بعيادة الأطفال، و27 حالة بعيادة تنظيم الأسرة، و40 حالة بعيادة النساء والتوليد، و18 حالة بعيادة طب الفم والأسنان، و42 حالة بعيادة الجلدية، وإجراء الكشف على 41 حالة بعيادة الأمراض المزمنة، كما تم عمل الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة للمرضى، وصرف الأودية لهم من القافلة الطبية العلاجية، وعمل ندوات تثقيفية لهم.