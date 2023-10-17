الشحنة الأكبر منذ تطويره.. ميناء العريش يستقبل سفينة لتصدير 40 ألف طن ملح

أعلن ميناء العريش البحري، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في استقبال السفينة STELLAR EAGLE القادمة من لبنان، وذلك لشحنها بـ 40 ألف طن من الملح من إنتاج شركتي النصر للملاحة وكريستال، لتصديرها لمومباسا في كينيا من خلال المصدر شركة مدريد الدولية.

وتعتبر السفينة STELLAR EAGLE إحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة، بحمولة إجمالية تصل إلى 55 ألف طن، وقامت إدارة ميناء العريش بالتنسيق مع التوكيل الملاحي شركة الريدي وشركة الشحن سينا سبيد؛ لترتيب إجراءات وصول السفينة وتراكيها برصيف "سيناء" الجديد.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس: "نحتفي اليوم ببدء التشغيل الفعلي لرصيف سيناء بطول 250 مترا بميناء العريش البحري، وتعد هذه الشحنة الأكبر بالميناء منذ إعادة تشغيله في 2021، ونواصل العمل على تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية كافة، لا سيما ميناء العريش بوابة شرق المتوسط، الذي نجح في استقبال سفن المساعدات وإرسال مواد الإغاثة لكل من سوريا وتركيا إبان الزلزال الكارثي وذلك خلال التشغيل التجريبي لرصيف سيناء".

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية من خلال شركات وطنية بأيدٍ مصرية؛ إذ جرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 2 رصيف بحري، الأول "رصيف سيناء" بطول 250 مترا نفذته شركة "المقاولون العرب"، والآخر "رصيف تحيا مصر" بطول 1 كيلومتر نفذته شركة "الغرابلي"، بالإضافة إلى انتهاء أعمال حاجز الأمواج الرئيسي بطول 1250 مترا، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 مترا، فضلاً عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي.