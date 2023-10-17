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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"مصر التي في خاطري" معرض فني لثقافة بورسعيد احتفالا باليوبيل الذهبي للنصر

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نظم فرع ثقافة بورسعيد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

واستمرارا لاحتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، كرّم الفرع برئاسة د.جيهان الملكي، 47 فنانا تشكيليا في ختام فعاليات المعرض الفني "مصر التي في خاطري".

اشتمل المعرض على 67 عملا فنيا في مجالات الرسم، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، وأعمال النحت، بمشاركة نخبة من الفنانين من محافظة بورسعيد وخارجها، من أبرزهم د. أشرف العويلي، شريف عوكل، نصر حسوبه، إبراهيم جبر، سعد مهدي، معتز حمود، سمر ماضي، إيمان حسين، سامر منتصر، وسلمى الديب.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلا فنيا أحيته فرقة بورسعيد للإنشاد الديني، تضمن باقة متميزة من الأناشيد والابتهالات الدينية، منها "اللهم صل على النبي، بص على أنوار نبينا، القدس لنا"، وذلك بقيادة الفنان محمد مهران.

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فرع ثقافة بورسعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر التي في خاطري اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر
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