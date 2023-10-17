برلماني: قمة القاهرة للسلام فرصة مهمة لوقف العدوان الإسرائيلي وطرح خطة للتهدئة بقطاع غزة

طالب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب الهمجية على غزة، وكفى ما سقط من شهداء في الجانب الفلسطيني وآلاف المصابين ودمار غير مسبوق، محذرا أن استمرار الحرب قد يهدد أمن المنطقة كلها بالفعل.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، وستكون قمة دولية لبحث الجرائم الإسرايلية على قطاع غزة والبحث عن فرصة للتهدئة.

وقال أبو عايشة، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة دولية حول القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم القضية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الدور الذي تلعبه الدولة المصرية فى حل القضية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساندة من قبل الدول العربية لدعم حقوق الإخوة الفلسطينيين فى واحدة من أكثر الهجمات الإجرامية التي تشنها اسرائيل وتستهدف خلع الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أبو عايشة، أن قمة القاهرة للسلام التي ستنعقد يوم السبت المقبل، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة وتوضيح الحقائق للعالم كله، وستسهم حتما في وقف الحرب، وطرح خطة للتهدئة، مشيدا بقرارات مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس السيسي وفي مقدمتها التاكيد على أمن مصر خط أحمر ولن تقبل مصر أبدا المساس بأمنها.

