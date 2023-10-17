الإنتاج الحربي تشارك في معرض "إلكتروتك"

قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر، إن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، يشارك في معرض "إلكتروتك" لمنتجات قطاع الأسرة، المقرر عقده خلال الفترة من (19-22) من شهر أكتوبر الجاري ، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك شركات الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية متمثلة في شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، و شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وأيضا ستشاارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

و أوضح "بكر" أن المعرض يقدم العديد من المنتجات المدنية المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من (أدوات الطعام و المائدة الإستانلس ستيل و الألومنيوم )، والأجهزة الكهربائية من (تكيفات ثلاجات، ديب فريزر ، أفران، مراوح صندوق ، مراوح حائط، سخانات و غسالات)، بالإضافة إلى لمبات لليد بقدرات مختلفة وغيرها من المنتجات المدنية المتنوعة التي تخص قطاع الأسرة.

وأوضح مدي حرص الوزارة على إقامة المعارض الخاصة بقطاع الأسرة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات بجودة عالية وبأسعار منافسة.